woensdag 22 maart 2017

Nieuwkomer [bau] ontdoet bouwproject van alle franjes

Walter Leyssens (ex-Atro Bouw en Aannemingen Van Wellen (CFE)) en Gert Kerstens hebben bouwbedrijf [bau] opgericht. Door exclusief te focussen op de essentie streeft [bau], met behulp van een kern van bekwame medewerkers en een lichte structuur, een snelle en vlotte uitvoering van bouwprojecten na. Het nieuwe bedrijf zal daarvoor een beroep doen op de juiste onderaannemers en leveranciers. Sleutelelementen binnen elke fase zijn voorbereiding, planning, coördinatie en controle. Het bouwbedrijf mikt op projecten met een minimale waarde van 2 miljoen euro. Dat gaat van ruwbouw tot algemene aannemingen voor zowel residentiële projecten als assistentie-woningen en andere projecten in de zorgsector. Voor projectontwikkelaar Matexi verkeert een eerste opdracht in Deurne momenteel in de uitvoeringsfase. Twee nieuwe projecten zitten in de pijplijn. Bau N.V. is gevestigd te 2930 Brasschaat, Bredabaan 54B. Telefoon: 0476/89.31.90. URL: http://www.baunv.be.

(Gert Kerstens en Walter Leyssens)