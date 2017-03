Coucke neemt belang van 50% in Oostendse bouwgroep Versluys

Marc Coucke, die onlangs zijn participatie in Omega Pharma aan Perrigo verkocht, investeert 75 miljoen euro in vastgoedbedrijf Versluys Bouwgroep (Oostende). Hij telt 55 miljoen euro neer voor de overname van 50% van de aandelen in de bouwgroep die hij voortaan op gelijkwaardige basis met Bart Versl...