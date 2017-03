donderdag 23 maart 2017

Sam Vynckier (Becycled) is Student-Ondernemer van het Jaar

Sam Vynckier is tijdens de "SESSY Awards" verkozen tot Student-Ondernemer van het Jaar 2017. Met zijn start-up V4More C.V.B.A. (Roeselare), beter bekend onder zijn merknaam Becyled, ontwikkelt hij een on-line marktplaats voor nieuwe en tweedeshandsfietsen en toebehoren. De in 2015 gelanceerde website telt inmiddels meer dan 2.000 geregistreerde gebruikers en honderden on-line producten. Vynkier haalde het tijdens de eerste editie van SESSY (Student Entrepreneur & Startup of the Year) van vijf andere finalisten. Vynckier zal op 26 en 27 april in Frankfurt België vertegenwoordigen tijdens de internationale finale van de "Global Student Entrepreneur Awards", waar hij het zal opnemen tegen de beste student-ondernemers uit 49 andere landen. Becycled is lid van start-up communities Start it @kbc en Yncubator. De "SESSY Awards" zijn een organisatie van UStart Belgium, Entrepreneurs' Organization en partners P&V Assurances, Deloitte, Young Entrepreneurs of Tomorrow en Agence pour l'Entreprise et l'Innovation. Meer info: http://www.becycled.be.

+ FOTO