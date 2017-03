(© Service public de Wallonie)

maandag 13 maart 2017

Forse groei containertrafiek in haven van Luik in 2016

De haven van Luik noteerde vorig jaar een toename van zijn containertrafiek met 40% tot 56.862 TEU. Het totale trafiekvolume (water-spoor-weg) lag met 20.527.456 ton 3% hoger dan in 2015.

De aan- en afvoer over water vertegenwoordigde een totaalvolume van 15.460.835 ton (+ 6%). Met een stijging van 130% tot 372.835 ton zetten vooral hout en houtproducten een opgemerkte prestatie neer. Zowat driekwart van de behandelde goederenvolumes in de autonome haven van Luik lopen dus over het water. De verkeersdragers weg en spoor tekenden respectievelijk voor 3.549.923 ton en 1.516.698 ton, dit in vergelijking met 3.685.212 ton en 1.572.660 ton in 2015.

Een en ander vertaalde zich in een omzetverhoging tot 4.093.075 euro (+ 2,5%).