vrijdag 24 maart 2017

Simba Sleep sluit exclusief distributie-akkoord met Sleepworld

E-commerce bedrijf Simba Sleep, dat de Simba Hybrid®-matras ontwikkelde, heeft met Sleepworld een exlusieve distributie-overeenkomst gesloten. De Simba-matrassen zijn in België voortaan in bepaalde Sleepworld-winkels te koop. Simba Sleep, dat in 2015 werd opgericht en pas vorig jaar zijn activiteiten opstartte, kreeg inmiddels meer dan 20 miljoen euro groeikapitaal toegestopt door onder meer Henderson Global Investors, de Britse financier Michel de Carvalho, Tom Telchman, Richard Reed en Sir John Hegarty. Sinds februari 2016 verkocht het bedrijf meer dan 20 miljoen matrassen. De Simba Hybrid®-matras, die door het Sleep to Live Institute werd ontwikkeld, bevat zowel veren als traagschuim. De gloednieuwe en innovatieve technologie is het resultaat van meer dan 80 prototypes. Ze biedt het comfort van vijf lagen traagschuim en de steun van 2.500 gepatenteerde conische pocket-veren. Meer info: 0800/26.535 of https://simbasleep.be.