maandag 13 maart 2017

WVI schiet BTM- en BISEPS-projecten in Lichtervelde op gang

Intercommunale WVI heeft het project BTM (bedrijventerrein-management) en het Europese Interreg 2 Zeeën-project BISEPS voor de bedrijventerreinen van de stad Lichtervelde officieel op gang geschoten.

Het project bedrijventerrein-management zal plaats vinden op de bedrijventerreinen Kwakkel en Mortelput. Doel is om de samenwerking tussen de ondernemingen gevestigd op de WVI-bedrijventerreinen te stimuleren en uiteindelijk in een bedrijventerreinvereniging te verzamelen.

Samen met de stad Lichtervelde zal WVI inzetten op de realisatie van volgende acties: de beeldkwaliteit van de bedrijventerreinen (met name groenaanleg, gezamenlijk groenonderhoud en parkeergelegenheid), eco-efficiëntie (bevraging en recuperatie van afvalstromen alsook een warmtenet, bevraging warmtevraag & -aanbod, groepsaankopen), duurzaam woon/werk-verkeer (aanleg en onderhoud van de fietspaden, fietsverbinding naar Torhout langsheen de spoorweg en het ter beschikking stellen van elektrische fietsen op een centraal punt) en, tot slot, het bevorderen van de communicatie onderling (cf. digitale ondersteuning).

Het Pendelfonds betoelaagt projecten die duurzaam woon/werk-verkeer bevorderen en heeft bijgevolg zijn plaats binnen het project BTM. Bedrijven die een project via een subsidiedossier wensen in te dienen kunnen dat doen bij de provincie West-Vlaanderen, uiterlijk voor 1 mei 2017 om 19.00 u.

Het BISEPS-project heeft dan weer tot doel bedrijven te helpen meer gebruik van duurzame energie te maken. Door grootschalig gebruik van koolstofarme technologieën zullen bedrijven meer energiewinst maken. Tevens ondersteunt BISEPS de bedrijven in het bewuster met energie om te gaan en zich een groener imago aan te meten. Het project helpt ondernemingen financieel, operationeel en legaal te “ontzorgen” in het traject naar hernieuwbare energie. Dat traject begint bij studiewerk en eindigt bij de investering in hernieuwbare energie.

Uniek aan het traject is dat er op zoek gegaan wordt naar samenwerkingen inzake hernieuwbare energie tussen bedrijven. Samen werken laat niet alleen toe het energiepotentieel van een bedrijventerrein optimaal te benutten, maar zorgt ook voor kennisuitwisseling en betere contacten met de omliggende bedrijven.

BISEPS loopt van september 2016 tot april 2020. Het wordt mede-gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de provincie West-Vlaanderen.