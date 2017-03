maandag 13 maart 2017

Goede preventie cruciaal om pesten op het werk tegen te gaan

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk zijn sinds 1 juli 2002 bij wet officieel erkend als feiten die een arbeidsrelatie ernstig kunnen verstoren. Toch komt pesten op het werk nog steeds voor. Het is aan de werkgever om hieromtrent maatregelen te treffen.

In de eerste plaats is een preventief beleid rond pesterijen op het werk erg belangrijk. De werkgever dient een risico-analyse op te maken waarin hij, samen met de werknemers en de preventie-adviseur psycho-sociale aspecten, rekening houdt met de situaties die aanleiding kunnen geven tot schade aan de gezondheid als gevolg van conflicten, geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk. Op basis van deze analyse kan de werkgever bepalen welke preventiemaatregelen genomen dienen om de psycho-sociale belasting te voorkomen of beheersen.

Indien een onderneming minder dan vijftig werknemers heeft, moet de werkgever een beroep doen op een preventie-adviseur van de Externe dienst voor Preventie en Bescherming op het werk. In een onderneming met meer dan vijftig werknemers mag een interne dienst deze taak op zich nemen. De werkgever kan eveneens één of verschillende vertrouwenspersonen aanstellen die de preventie-adviseur bijstaan, maar dat is niet verplicht.

De werkgever is ook verplicht om een aantal elementen rond pesten op het werk op te nemen in het arbeidsreglement. Zo dienen de gegevens van de preventie-adviseur en eventueel de vertrouwenspersoon opgenomen te worden. Alsook de procedures die van toepassing zijn in geval van een melding van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Ten slotte is het belangrijk dat een werknemer die slachtoffer is van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk zijn of haar situatie openbaar durft te maken zonder vrees voor wraak in de beroepsloopbaan. Daarom is een werknemer beschermd tegen ontslag van zodra hij een gemotiveerde klacht neerlegt.