vrijdag 24 maart 2017

Bedal verkozen tot Belgische start-up in aging

Bedal N.V. (Diepenbeek) werd door aging community Aging2.0 en Happy Aging (Diepenbeek) gekroond tot beste Belgische start-up in aging. In november zal het bedrijf de Belgische eer vertegenwoordigen tijdens de finale van de "Aging 2.0 global start-up search" in San Francisco. In de Belgische finale haalde Bedal het van Activ84health, Digitale Woonassistent, Medimio en Ontoforce. Bedal ontwikkelde een oplossing om patiënten, met een intraveneuze katheter, toch autonoom te laten douchen. Het comfort van de patiënt neemt zo toe én de tijd en het materiaal in het ziekenhuis reduceren zich snel. De technologie van Bedal kan overigens worden toegepast om de fixatie van katheters te verbeteren. Meer info: 011/28.69.02 of http://www.bedal.be.

+ FOTO

(Vlnr.: Stephen Johnston (Aging2.0), Jaak Rutten (C-Power en voorzitter Happy Aging), Ingrid Lieten (directeur Happy Aging), Alexander Van Damme (co-founder Bedal) en Piet Stinissen (gedelegeerd bestuurder Happy Aging))