vrijdag 24 maart 2017

ZiggZagg schaft zich HP Multi Jet Fusion 3D-printer aan

3D-printing bedrijf ZiggZagg N.V. (Aalter) heeft zich via partner FormiD B.V.B.A. (Aalter) een Hewlett Packard Multi Jet Fusion 3D-printer aangeschaft. ZiggZagg, dat vestigingen in Aalter en Antwerpen heeft, is gespecialiseerd in het vervaardigen van hoogkwalitatiteve geprinte stukken. Het maakt daarbij van verschillende print-technologieën gebruik. In het kader van een heel specifieke en veeleisende opdracht opteerde ZiggZagg voor de HP Multi Jet Fusion-technologie na verschillende diepgaande testen zowel op vlak van vervaardiging als afwerking. Meer info: 09/325.90.09 of http://www.ziggzagg.be.

+ FOTO