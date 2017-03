TBC-Post maakt on-line aftekenen aangetekende zendingen mogelijk

TBC-Post, een divisie van Mosaic B.V.B.A. (Zaventem) die sinds 22 mei 2013 in het bezit van een individuele postvergunning voor een periode van tien jaar is, lanceert nieuwe procedures om aangetekende zendingen on-line af te tekenen. Mensen die bij afwezigheid een meldingsbriefje in de brievenbus...