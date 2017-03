dinsdag 14 maart 2017

PHABLABS 4.0 lanceert fotonica in FabLabs

PHABLABS 4.0, dat tot doel heeft om jongeren en toekomstige generaties van technici, ingenieurs en ondernemers aan te moedigen om fotonica in innovatieve ontwikkelingen om te zetten, brengt via een brede waaier aan experimenteermodules fotonica op een aantrekkelijke manier binnen het bereik van jongeren vanaf tien jaar tot jonge ondernemers via bestaande FabLabs in Europa. Samen met 27 Europese partners worden tientallen Photonics-workshops en Challenger-projecten ontwikkeld die jongeren de tools bezorgen om zelf creatief met fotonica aan de slag te gaan.

Tijdens de opstartfase van het Europees project zullen naar verwachting drieduizend jongeren met de PHABLABS 4.0-modules kunnen experimenteren. Het project beoogt om binnen de eerste drie jaar maar liefst 18.000 jongeren warm te maken voor fotonica, voor STEM-studies en voor aantrekkelijke technologische jobs met zicht op een boeiende toekomst.

Het netwerk van vijfhonderd FabLabs in Europa is een ideaal co-creatief platform waar jongeren en ondernemers effectief kunnen experimenteren met de recentste technologie en met handige componenten als laser-apparatuur, LED, lenzen en optische vezels tot programmeerbare elektronische chips. Voor België werken FabLab Erpe-Mere en FabLab Brussel mee aan de ontwikkeling van fotonica-modules. Zo krijgen jongeren er de kans om zogenaamd onhaalbare projecten vorm te geven. VUB B-PHOT en FabLab Factory nemen de coördinatie in België en Europa op zich.

Fotonica biedt een antwoord op toekomstige maatschappelijke uitdagingen in toepassingsgebieden als groene energie, lucht- en ruimtevaart, mobiliteit, voedselveiligheid, bio-fotonica, gezondheidszorg, ICT en Industrie 4.0. Momenteel blijven fotonica en zijn enorme potentieel nog steeds een grote onbekende voor veel mensen.

Nochtans zit fotonica eigenlijk overal om ons heen en wordt lichttechnologie meer dan vermoed gebruikt in het dagelijks leven: in elk scherm, van smartphone, TV of grote schermen met LED, 3D-toepassingen, laser-stralen op grote events, de snelheid van Internet, smart cars of zelfrijdende auto’s, tot het screenen van gezonde groenten.