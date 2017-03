Ontwikkeling end-user hardware 2010-2017 Installed base tablets Installed base desktops en laptops Installed base thin clients ‹ ›

dinsdag 14 maart 2017

Desktop computer verliest terrein in Belgische zakelijke markt

In de Belgische zakelijke markt maken eindgebruikers steeds vaker gebruik van andere hardware dan een desktop computer om hun werk op te verrichten. Met een aandeel van 58% is de desktop nog wel het meest voorkomende computersysteem, maar het kent wel een dalende trend. In 2010 lag dat percentage nog boven de 70%. De ruimte die de desktop verliest, wordt door laptops ingenomen. Inmiddels vormen laptops een derde van het totale aantal computersystemen in de zakelijke markt. Thin client-systemen en tablets hebben hun aandeel wel iets uitgebreid, maar aan die groei lijkt inmiddels een eind gekomen. Dat blijkt uit analyse van Computer Profile.