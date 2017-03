woensdag 15 maart 2017

Werken Waaslandhaven-Noord starten ten vroegste half april 2017

Om de snelle groei van het Antwerpse havengebied in goede banen te leiden, wordt de weginfrastructuur in Waaslandhaven-Noord (R2) grondig aangepakt. De Vlaamse overheid investeert 8,5 miljoen euro om dit op- en afrittencomplex klaar te maken voor deze verwachte groei. De huidige verhoogde rotonde wordt tot een “Hollands complex” omgevormd. De werken op het terrein zelfs starten ten vroegste medio april 2017.

De rotonde, die o.a. de Liefkenshoektunnel, de Beverentunnel, Keteldijk en de nieuwe Kieldrechtsluis met elkaar verbindt, wordt omgevormd tot een Hollands complex (een verhoogd lichtengeregeld kruispunt). Hierdoor zal de verkeersstroom in de toekomst een stuk vlotter verlopen.

De werken, die in totaal anderhalf jaar zullen duren, worden verdeeld in zes fasen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. De eerste fase omvat het bouwen van de nieuwe brugpijlers. Hier wordt ten vroegste half april mee van start gegaan.

In de eerste fase tot en met het najaar van 2017 blijft de hinder beperkt. Als de werken in april van start gaan, zal het verkeer op de R2 over versmalde rijstroken kunnen rijden. De inrichting met 2 x 2 rijstroken in elke richting op de R2 blijft behouden. Ook het op- en afrittencomplex zelf blijft volledig toegankelijk.

Wel zal tijdens deze eerste fase de R2 gedurende twee weekends volledig afgesloten moeten worden ter hoogte van het op- en afrittencomplex. Dit om de liggers van de brug (over de R2) te plaatsen. Het verkeer zal op dat moment via de op- en afritten worden omgeleid. De exacte data van het afsluiten van de R2 zullen tijdig worden bekend gemaakt.