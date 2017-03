woensdag 15 maart 2017

Start it @kbc zet in op meer vrouwelijk ondernemerschap

Samen met Straffe Madammen lanceert starters-community Start it @kbc een campagne voor meer vrouwelijk ondernemerschap in de Belgische start-up scene. Doel is niet alleen het economisch potentieel van ons land te vergroten, maar ook resoluut een mentaliteitswijziging in het ondernemerslandschap te bewerkstelligen.

De cijfers spreken voor zich: in België is amper 33% van de zelfstandigen een vrouw. Meteen goed voor het trieste record van de laagste startersgraad voor vrouwen in de Europese Unie.

Niettemin lijkt het potentieel er te zijn. De campagne wil derhalve de drempel voor vrouwelijke ondernemers verlagen en hen aanmoedigen om hun innovatief business-idee in te dienen via www.startit.be. De actie richt zich zowel op start-ups als op bestaande ondernemers die willen uitbreiden en opschalen.

Ambitie is een nieuwe ondernemerscultuur te stimuleren en iedereen - universiteiten, hogescholen, vrouwennetwerken, media, ondernemers (m/v) - te mobiliseren om zich daarachter te scharen. Maar ook door vrouwelijke rolmodellen in de kijker te zetten en hen aan het woord te laten over de toegevoegde waarde van de Start it-community en het programma-aanbod.

Die rolmodellen moeten de stereotypen en vooroordelen rond vrouwelijk ondernemerschap doorbreken. Want die zijn er anno 2017 nog altijd. Zo bestaat de perceptie dat vrouwen minder competente ondernemers zouden zijn. Terwijl onderzoek net uitwijst dat Tech start-ups opgericht door vrouwen 12% meer omzet realiseren en 35% meer ROI behalen. Vrouwelijke ondernemers hebben bovendien 30% minder kans om failliet te gaan dan hun mannelijke collega’s omdat ze zich beter voorbereiden en rationeler en berekender te werk gaan.

Tijdens de campagne wil Start it @kbc zoveel mogelijk vrouwelijke start-ups uitnodigen om hun business-idee in te dienen voor de volgende pitchwave op 17 april 2017. Om al die potentiële kandidaten te bereiken, werkt de incubator samen met het netwerk van Straffe Madammen.