woensdag 15 maart 2017

Antwerps gouverneur schorst belastingsreglement Zwijndrecht

Antwerps gouverneur Cathy Berx heeft het gewijzigd belastingsreglement op drijfkracht van de gemeente Zwijndrecht geschorst. Dat gebeurde nadat Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland klacht neerlegde.

Op 22 december 2016 stemde de gemeenteraad van Zwijndrecht een wijziging van het belastingsreglement op drijfkracht. Deze hervorming, die een aantal vrijstellingen op de drijfkrachtbelasting afschaft, zou op 2 januari 2017 in voege gaan. Door deze maatregel zouden alleen al twaalf bedrijven 2,1 miljoen euro meer belastingen aan de gemeente moeten betalen.

De gouverneur schorste het nieuwe reglement omwille van een schending van het eenjarigheidsbeginsel. De gemeente bracht bovendien wijzigingen aan in een afgesloten referentieperiode. Daarmee wordt het niet-retroactiviteitsbeginsel geschonden dat een aantasting van vastgestelde rechten verbiedt. Volgens de regionale werkgeversorganisatie tikt gouverneur Berx het gemeentebestuur zelfs fors op de vingers en spreekt ze van onbehoorlijk bestuur.

Overeenkomstig het gemeentedecreet kan Zwijndrecht het geschorste besluit intrekken, gemotiveerd rechtvaardigen of binnen een termijn van zestig dagen aanpassen. Zelfs als de gemeentelijke overheid het geschorste besluit motiveert, rechtvaardigt of aanpast, beschikt de Vlaamse regering over dertig dagen om alsnog tot vernietiging over te gaan.