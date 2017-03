woensdag 15 maart 2017

50 tinten wijs

De ervaren werknemers in je bedrijf staan meer dan ooit hun mannetje en bewijzen ook bij verandering of in nieuwe werkomstandigheden heel flexibel te zijn en een meerwaarde voor elk bedrijf te bieden.

We vroegen Viviane Willems, Actief+ expert bij VDAB, naar de meerwaarde van oudere medewerkers voor de productie en werkcultuur in je bedrijf.

1. Ze zijn cool.

Oudere medewerkers stralen meer rust uit. Ze zorgen voor stabiliteit op de werkvloer. Naast een pak ervaring hebben ze ook heel wat zin voor realiteit. Daarom houden ze heel dikwijls het hoofd koel in moeilijke omstandigheden of als de stress door het bedrijf giert. In hun contacten met andere collega’s zijn ze dikwijls rustiger en diplomatischer. Zo loop je minder kans op conflicten en dat komt het hele bedrijf ten goede.

2. Ze zijn grondig.

Half werk staat niet in hun woordenboek. Ze pakken de dingen grondig aan. En ze zijn heel dikwijls ook bereid om zonder veel morren de minder leuke taken in het bedrijf op zich te nemen. Gewoon omdat ze weten dat die nodig zijn en gedaan moeten worden. Voor lastige taken leggen ze dikwijls meer geduld aan de dag dan hun jongere collega’s. Dat wil niet zeggen dat ze trager werken of aan het uitbollen zijn. Ze hebben gewoon veel meer ervaring en kijk op een opdracht, waardoor ze beter weten hoe ze aan een lastige klus moeten beginnen.

3. Ze zijn loyaal.

Ze weten dat het gras niet altijd groener is aan de andere kant van de heuvel. Ze staan dus niet meer te springen om bij de geringste kans hun geluk op een ander te gaan beproeven. Uit een bevraging van VDAB bij 1.000 Vlamingen, bleek dat 3 op de 4 werknemers boven de 50 er zelfs niet meer aan denken om het bedrijf te verlaten voor een nieuwe maar onzekere uitdaging.

4. Ze zijn aanwezig.

Je kunt er van op aan: als de bedrijfspoort openzwaait op maandagmorgen, staan ze er. Op korte termijn zijn ze vaak ook minder afwezig dan hun jongere collega’s. En omdat ze in een totaal andere gezinssituatie leven, zijn het dikwijls de medewerkers waar je kunt op rekenen als anderen massaal op vakantie willen gaan.

5. Ze zijn goedkoper dan je denkt.

Werf je een 55-plusser aan of heb je al een 55-plusser in dienst? Dan heb je mogelijk recht op een RSZ-korting voor je medewerker zolang hij bij jou aan de slag blijft. Die RSZ-korting kan variëren van 600 tot meer dan 1 000 euro per kwartaal, afhankelijk van de werksituatie en de leeftijd van je medewerker. Je leest alles over de manier waarop je de tussenkomst kunt aanvragen op https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/rsz-korting-55plussers