Katrien Huygens focust met AMCAM op het visualiseren van de ROI van marketing-acties ‹ ›

woensdag 15 maart 2017

AMCAM focust op hands-on marketing-ondersteuning van KMO’s Geautomatiseerd meetsysteem moet inzicht verschaffen in ROI marketing-investeringen

AMCAM B.V.B.A. (Landskouter) is een marketing-adviesbureau dat marktonderscheid nastreeft door enerzijds een hands-on aanpak, anderzijds een verregaand meetsysteem dat naar de return on-investment (ROI) peilt van elke marketing-actie. “Als gevolg van de digitalisering zijn de marketing-uitdagingen voor de KMO nog nooit zo groot geweest,” beseft marketing executive Katrien Huygens. Binnen de integrale marketing-aanpak is de bedrijfs-website een cruciale component. Voor AMCAM is de webstek ook de hoeksteen van zijn meetsysteem. Nog voor het jaareinde hoopt de start-up een software-product op de markt te brengen dat zijn meetsysteem automatiseert en in de cloud op pay-per-use basis ter beschikking van de klanten stelt.

Begin dit jaar richtte Katrien Huygens marketing-adviesbureau AMCAM op (voluit: Avanced Marketing Consulting And Management). Gedurende ruim tien jaar bekleedde ze diverse marketing management-functies bij verschillende bedrijven, waaronder meest recent vastgoedmakelaar Matexi (Waregem).

“Ik was toe aan een nieuwe uitdaging, een eigen zaak waarin ik mijn passie kwijt kan. Dat is het opzetten van marketing-projecten, gekoppeld aan zichtbare en meetbare resultaten die, eventueel, tot het bijsturen van de strategie nopen,” zo luidt.

Doelgroep van AMCAM zijn KMO’s. Tot de dienstverlening horen het opmaken van marketing-plannen, het uitwerken van marketing-strategieën en het uittekenen van structuren ter ondersteuning van de uitrol van die plannen. Desgewenst tekent AMCAM zelf voor de concrete implementatie, al dan niet deels of volledig.

“Ik beschouw mezelf eerder als marketing executive dan als consultant,” beklemtoont Huygens.

KMO’s ontberen niet zelden de mankracht om zelf een en ander in de praktijk om te zetten. Om die reden huldigt AMCAM een hands-on strategie. In de helft van de gevallen tekent AMCAM zelf voor de volledige uitvoering van de marketing-strategie. In de andere helft begeleidt en coacht het bedrijf de werknemers die met de operationele uitvoering worden belast. Dit alles in combinatie met een strikte opvolging van de uitgevoerde taken.

Tot de referenties van klanten horen voornamelijk bouwsectorgerelateerde bedrijven, zoals Acasa, Dedeyne, Matexi, Obumex, Structura.biz, ThyssenKrupp Encasa, UrbanLink Group, Vandewalle Ramen & Deuren, Van Roey Vastgoed, Olivier Bricks, …

“Dat heeft uiteraard te maken met mijn professioneel verleden. AMCAM focust zich evenwel niet exclusief op bouwsectorgerelateerde ondernemingen, maar eerder op bedrijven voor wie lead generation van cruciaal belang is. Doorgaans gaat het om doordachte aankopen bij meestal goed geïnformeerde mensen,” verduidelijkt onze gesprekspartner.

Meten = weten

Voor zijn bestaande klantenbasis ontwikkelde AMCAM in eigen beheer een meetsysteemmodel. Dat brengt het hele marketing-budget in kaart in functie van de opbrengsten. Het hanteert daarbij een aantal key performance indicators (KPI’s). De resultaten van alle marketing-acties worden gemeten.

“Bedoeling van marketing is verkoops-leads te genereren. Elke uitgave wordt derhalve in termen van kost per lead geëvalueerd, “ zo nog Huygens.

Uiteraard is de methode niet helemaal waterdicht, maar ze verschaft wel een belangrijke indicatie, zo luidt het.

Een dergelijke aanpak veronderstelt van de klant een grote openheid. AMCAM gaat met al zijn klanten een confidentialiteitsovereenkomst aan.

Katrien Huygens: “Voor het uitstippelen van een strategisch marketing-plan heb je hoedanook inside information nodig. Elke samenwerking gaat van start met een workshop, waarbij van de klant een grote openheid en transparantie wordt verwacht. Items die aan bod komen zijn concurrentie-analyse, omgevingsanalyse, USP’s, doelgroep, product en prijszetting. In een volgende stap worden, vanuit een helikoptervisie, de strategische fundamenten bekeken om de marketing tactics vast te leggen".

Om de opdracht tot een goed eind te brengen, haalt AMCAM, indien nodig, de geschikte competenties in de markt om voor de klant het meest optimale resultaat neer te zetten. Contacten met andere partijen lopen rechtstreeks met de klant, zonder dat AMCAM bovenop een commissie beurt. Dat heeft een gunstige impact op het uiteindelijke kostenplaatje.

Gigantische uitdagingen

Volgens Katrien Huygens zijn de uitdagingen voor de KMO op marketing-vlak nooit zo groot geweest als nu. Veel kleine en middelgrote ondernemingen denken nog vaak in termen van traditionele off-line marketing terwijl on-line marketing allengs belangrijker wordt.

“KMO-bedrijfsleiders zijn dermate gefocust op hun eigen product of dienst dat ze blind blijven voor de marktevoluties die op de social media heel visibel worden gemaakt. Het is verbazend vast te stellen hoe bedrijven nog succes weten te boeken door aan (ver)oud(erd)e werkmethodes vast te houden. Soms is zelfs geen sprake van een marketing-beleid of is de website totaal verouderd. Nochtans is de website vandaag de eerste marketing tool”, weet de marketing executive.

In de praktijk blijken KMO’s nochtans bereid relatief veel geld aan marketing te spenderen.

Katrien Huygens: “Doorgaans weten ze niet wat het resultaat van die acties zijn omdat ze de resultaten niet meten. Vaak spenderen ze veel geld aan niet productieve marketing, bijvoorbeeld aan hun website. Ze gaan daarvoor in zee met een digitaal agentschap dat nauwelijks wordt gebrieft of gestuurd. Laat staan dat ze nagaan of hun site daadwerkelijk leads genereert”.

AMCAM maakt momenteel werk van de ontwikkeling van een digitaal meetsysteem waarbij de bedrijfs-website als centrale steunbeer fungeert. De start-up zet in op een verdere professionalisering van het gehanteerde meetsysteem dat peilt naar de resultaten van de marketing-inspanningen, zowel on- als off-line. Zo gaat aandacht naar het bezoekersaantal op de site, de herkomst van de bezoekers, de volgers en reacties op social media, … maar net zo goed naar de gegenereerde leads over alle communicatiedragers heen (lees: zowel on-line als off-line, nvdr.) en de verhouding tussen gegenereerde leads en daadwerkelijke verkoop via de verschillende kanalen.

“Bedoeling is het AMCAM-meetsysteem te automatiseren. Ambitie is nog voor het jaareinde een software-product in de cloud te lanceren waar de klanten de resultaten van hun marketing-acties in rapportvorm kunnen downloaden,” kondigt Katrien Huygens aan.

Voor AMCAM vertaalt een en ander zich in het wegvallen van een erg tijds- en arbeidsintensieve taak zodat het bedrijf zich, ten voordele van zijn klanten, ten volle kan focussen op het ontwikkelen van verbetertrajecten en optimaliseren van hun marketing-plannen.