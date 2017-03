vrijdag 17 maart 2017

Premie voor aanwerving langdurig werklozen

1.250 euro na drie maanden en nog eens 3.000 euro na een vol jaar tewerkstelling: dat is de premie waarop werkgevers in Vlaanderen uitzicht krijgen als ze een langdurig werkzoekende in dienst nemen. De regeling geldt voor aanwervingen vanaf de start van dit jaar.

Mensen die al lang werkzoekend zijn, hebben het moeilijk om hun loopbaan opnieuw te lanceren. Het ontbreekt hen evident aan recente werkervaring. Om dat te verhelpen, ontwikkelde de Vlaamse regering al het concept van de tijdelijke werkervaring: mensen via opleidingen en stages opnieuw aansluiting laten vinden bij de arbeidsmarkt.

Om werkgevers aan te sporen de laatste horde ook nog te nemen en hen een arbeidscontract aan te bieden, werkte Vlaanderen een aanwervingspremie in twee fasen uit. Een eerste schijf van 1.250 euro wordt uitbetaald na drie maanden tewerkstelling, een volgende schijf van nog eens 3.000 euro na twaalf maanden.

Om recht te hebben op de aanwervingspremie moet de werkzoekende minstens twee jaar ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB en moet hij of zij tussen 24 en 54 jaar oud zijn. De leeftijd is tot die leeftijdscategorie beperkt om overlapping met de RSZ-doelgroepenkorting te vermijden.

In 2017 trekt de Vlaamse regering hiervoor 10,6 miljoen euro uit. In 2018 stijgt het budget naar 25 miljoen euro. De premie wordt toegekend voor aanwervingen vanaf 1 januari 2017.