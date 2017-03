donderdag 16 maart 2017

Toyota investeerde 90 miljoen euro in nieuwe Yaris

Met de introductie van de nieuwe, ingrijpend gewijzigde Yaris bouwt Toyota verder op het succesvolle elan van zijn kleine hatchback. Sinds de derde generatie van het model in 2011 werd gelanceerd, wist de Yaris zijn marktaandeel in het Europese B-segment voortdurend op te drijven tot meer dan 6,5% en ruim 208.000 verkochte exemplaren vorig jaar.

Toyota investeerde 90 miljoen euro in de vernieuwde Yaris. De vormgeving lag grotendeels in handen van de Europese afdeling. Eveneens nieuw in het gamma is de 1,5 liter benzinemotor, ontworpen om te voldoen aan de strengere Euro 6-normen en toekomstige homologatievereisten voor een lager verbruik in reële omstandigheden. De nieuwe krachtbron levert 10% meer vermogen en koppel dan de vorige 1,33 motor, maar reduceert tegelijk het verbruik met maar liefst 12%.