vrijdag 24 maart 2017

Bernard Gilliot is nieuwe voorzitter VBO

Bernard Gilliot (foto), executive vice-president van Tractebel en voorzitter van ORI, is de nieuwe voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Hij vervangt Michèle Sioen. Haar driejarig mandaat was afgelopen. De nieuwe voorzitter wil de komende drie jaar vooral meer vooruitgang boeken in de dossiers rond mobiliteit, internationale handel, digitalisering en energie. Gilliot wordt tevens voorzitter van de Groep van Tien.