Wim Bosman Groep herdoopt zich tot Mainfreight

De Wim Bosman Groep, 3PL- en logistiek dienstverlener, wijzigt zijn vennootschapsbenaming in Mainfreight. De groep maakt sinds 2011 deel uit van Mainfreight Ltd. (Nieuw-Zeeland). Mainfreight heeft 239 vestigingen en ruim 6.400 medewerkers wereldwijd. In Frankrijk, Oekraïene, Polen en Rusland ware...