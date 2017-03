(Oprichters Joris Van Der Gucht en Tim Vandecasteele) ‹ ›

maandag 27 maart 2017

Brits investeringsfonds pompt groeikapitaal in Silverfin

De Gentse start-up Silverfin N.V. heeft 4,5 miljoen USD opgehaald in een Serie A-investeringsronde, begeleid door de Britse durfkapitalist Index Ventures, met participatie van Louis Jonckheere & Pieterjan Bouten (Showpad) en Jurgen Ingels (Clear2Pay) als bestaande investeerders. Het in 1996 opgerichte private equity- en durfkapitaalbedrijf investeerde al in meer dan 160 software-, Internet- en SaaS-bedrijven, waaronder Dropbox, Skype, Facebook, Deliveroo, ... Silverfin, dat in 2013 het daglicht zag, is een real-time connected accounting-platform dat financiële gegevens, rapportering en communicatie van bedrijven uniformiseert. Met de opgehaalde fondsen wil het zijn productontwikkeling versnellen, zijn ploeg in België versterken en zijn internationale aanwezigheid uitbouwen, te beginnen in het Verenigd Koninkrijk. Op dit ogenblik beheren al 64.000 ondernemingen, al dan niet rechtstreeks, hun financiën via het Silverfin-platform. Silverfin integreert naadloos met alle bekende accounting- en financiële software-sytemen. Meer info: 09/352.00.17 of http://www.getsilverfin.com.