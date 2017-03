zondag 26 maart 2017

Volvo Cars breidt focus op geconnecteerde diensten uit

Volvo Cars kondigt een aantal updates aan voor zijn wereldwijde programma geconnecteerde diensten en zijn bekroonde geïntegreerde gebruikers-interface Sensus, te beginnen met de nieuwe XC60 en de bestaande en nieuwe 90-reeks. De innovatieve In-Car Delivery-dienst van de fabrikant van premium wagens, een onderdeel van de Volvo On Call-smartphone app, die in 2015 werd gelanceerd en een eenmalige digitale toegang tot de wagen voor leveringen verleent, wordt dit jaar in vijf bijkomende landen uitgerold. In de komende maanden zal de constructeur nog een aantal handige en tijdsbesparende diensten lanceren voor Volvo-eigenaars. Om de nieuwe diensten te ondersteunen, onderging de geconnecteerde smartphone app Volvo On Call een echte gedaantewisseling. De app is nu een van de meest wijd verspreide platforms voor geconnecteerde wagens op de markt. Tegen eind 2017 zal hij beschikbaar zijn in zowat vijftig landen, goed voor meer dan 90% van Volvo Cars' wereldwijde verkoop. Meer info: 02/482.71.11 of http://www.volvocars.be.