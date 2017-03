maandag 27 maart 2017

QIQO lanceert alternatief voor koffie

Drie ondernemers lanceren QIQO, een natuurlijke, warme energiedrank als alternatief voor koffie. QIQO bevat guarana en mate, twee stimulerende ingrediënten uit Zuid-Amerika. Om aan het geheel een frisse en fruitige smaak te geven, voegden de makers een natuurlijk granaatappelaroma toe. Het drankje is honderd procent natuurlijk en suikervrij. De ingrediënten zorgen voor een geleidelijke energie-boost, zonder een terugval. QIQO combineert de energie-boost van koffie met het natuurlijke karakter van thee. Het is verkrijgbaar in poederzakjes die in 200 ml warm water worden opgelost. QIQO is on-line te bestellen. De nieuwe energiedrank is ook volgens een abonnementsformule te verkrijgen. QIQO B.V.B.A. (Aartselaar) maakt deel uit van Start it @kbc community. Meer info: 0496/08.46.79 of http://www.qiqo.be.