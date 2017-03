Sodexo lijft Britse hoteltoeleverancier in

Sodexo palmt de Britse hoteltoeleverancier PSL in. Het in 1993 opgerichte bedrijf groeide doorheen de jaren heen uit tot marktleider in de toelevering van verse producten in het Verenigd Koninkrijk. Met de overname kan Sodexo aan zijn klanten betere beheersoplossingen aanbieden bij hun voedselaankop...