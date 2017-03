maandag 27 maart 2017

Alliantie Renault-Nissan richt business-unit Lichte Bedrijfsvoertuigen op

De alliantie Renault-Nissan creëert een specifieke business-unit voor lichte bedrijfsvoertuigen om zijn wereldwijde aanwezigheid in dit snel groeiende segment te versterken. Binnen de business-unit brengen Renault en Nissan hun respectieve expertise in inzake lichte bedrijfsvoertuigen enerzijds, vrachtwagens anderzijds. Conform de geest van de alliantie, streven beide partners voordeel na in hun complementaire markten en producten, terwijl ze elk hun merkidentiteit, verkoop en inkomsten behouden. Het partnership tussen Renault en Nissan wordt binnenkort met Mitsubishi Motors als afzonderlijke business-unit uitgebreid. Meer info: 02/334.78.55 of http://www.renault.be.