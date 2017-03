Els Rutten staat aan het hoofd van Accuria, de nieuwe fusie-entiteit van Sofibo en Sodiska De kantoren van Accuria in Zwijnaarde bevinden zich in het “Huis van de Bouw” ‹ ›

maandag 20 maart 2017

Sofibo en Sodiska versmelten tot Accuria Erkend sociaal secretariaat verbreedt dienstverlening

Bij het jaarbegin versmolten de erkende sociaal secretariaten Sofibo en Sodiska hun activiteiten in Accuria V.Z.W. De samensmelting ligt in het verlengde van de fusie van de Confederatie Bouw Waasland en Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen tot één provinciale confederatie. Als kleine speler in de markt spitst Accuria zijn dienstverlening in hoofdzaak toe op KMO’s in een aantal specifieke sectoren. “Die hebben nood aan een persoonlijke dienstverlening, dicht in hun buurt, die op flexibele wijze op hun behoeften inspeelt,” weet directeur Els Rutten. Nieuwe initiatieven als de vliegende HR-coach bevestigen dat Accuria in de toekomst zijn dienstverlening wil verruimen. Hoe de fusie-entiteit zich in de markt zal positioneren, maakt momenteel deel uit van een strategische denkoefening die medio dit jaar wordt afgerond.

Zowel Sofibo (Sint-Niklaas) als Sodiska (Zwijnaarde) ontstonden in de schoot van de Confederatie Bouw, respectievelijk in 1969 en 1939. Sodiska werd in 1946 officieel erkend als sociaal secretariaat. Bij Sofibo was dat pas in 1986 het geval. Een zestal lokale federaties van de Confederatie Bouw richtten indertijd een eigen sociaal secretariaat op, waaronder Sofibo en Sodiska. Door deze bevoorrechte relatie met de Confederatie Bouw kan Accuria zich vandaag als een heuse nichespeler profileren als dé specialist in de bouwsector. Die troef wil de organisatie in de toekomst blijven uitspelen.

Op vandaag telt Accuria een kleine 2.700 aangesloten bedrijven. Samen tellen ze zowat 18.000 medewerkers. Met 40 medewerkers draait het sociaal secretariaat een omzet van 4 miljoen euro. De fusie-entiteit behoudt de twee historische antennnes, met name in Sint-Niklaas en Zwijnaarde. De Accuria-vestiging in Zwijnaarde richt zich voornamelijk tot de bouwsector en aanverwante (elektriciteit, metaal, hout en stoffering, handel in bouwmaterialen, …). De vestiging in Sint-Niklaas heeft een iets ruimere “scope”. Ook horeca, zelfstandige kleinhandel, transport en garagebedrijven horen er tot de doelgroep.

“Dit alles vanuit het proximiteitsprincipe en steeds met een zekere focus en specialisatie,” weet Rutten.

Eigen aanpak

Els Rutten: “Als KMO richt Accuria zich tot KMO-bedrijven met een persoonlijke aanpak en skills die dicht bij de kleine en middelgrote ondernemingen aanleunen. Kleinere aannemers zullen altijd blijven bestaan. Hen bedienen we op basis van een maatspecifieke aanpak, die zich duidelijk van de grote spelers onderscheidt. Het behoeftenpatroon van een KMO en de bijhorende vragen zijn immers van een totaal andere orde. Het zijn niet de behoeften en de vragen van een HR-manager uit een multinational”.

Ook prijsmatig positioneert Accuria zich gunstig in de markt omwille van de geringe overhead. Zo heeft het sociaal secretariaat een rechtstreekse lijn naar de Confederatie Bouw waar de ontwikkelingen rond nieuwe sociale regelgeving voor dit paritair comité uit de eerste hand beschikbaar zijn.

“Accuria brengt voor zijn klanten op het eind van de rit bijzonder weinig bijkomende kosten bovenop de loonberekening in rekening,” beklemtoont de directeur, impliciet verwijzend naar de gebruikelijke praktijken van de grote spelers.

Grote sociaal secretariaten hebben niet zelden af te rekenen met snel roterende dossierbeheerders, die de klant meestal nooit te zien krijgt.

“Bij de opstart van een nieuw dossier bij Accuria, gaat de dossierbeheerder voor persoonlijke kennismaking steeds op bezoek bij de klant,” geeft Rutten veelbetekenend te kennen.

Ruimer dienstenpakket

Intussen maakt Accuria werk van een verruiming van zijn dienstenpakket. Zo worden sociale audits, die voorheen enkel door Sodiska werden aangeboden, voortaan over de groep uitgerold. Het on-line aanbod wordt eveneens over de twee vestigingen geüniformiseerd en met nieuwe functionaliteiten verruimd. Vorig jaar lanceerde Accuria, in anticipatie op de daadwerkelijke fusie, de nieuwe dienst HR-in house. Die richt zich tot KMO-bouwbedrijven die de middelen ontberen om in eigen beheer een HR-dienst op te zetten of uit te bouwen. In samenspraak met de klant vaardigt Accuria, al dan niet op ad hoc-basis, een HR-coach ter plaatse af om de personeelsgerelateerde zaken te behartigen.

“De diensten van de vliegende HR-coach situeren zich doorgaans rond het bredere HR-gebeuren. De coach wordt ingeschakeld voor de ontwikkeling van het loonbeleid, het zoeken naar alternatieve of fiscaalvriendelijke beloningsvormen, het opstellen van functie-omschrijvingen of nog het begeleiden van functioneringsgesprekken,” zo nog onze gesprekspartner.

Sinds vorig najaar verzorgt Accuria ook opleidingen. Els Rutten:

“We stelden vast dat de opleidingen rond sociale wetgeving, zoals verstrekt door de grote jongens, doorgaans heel algemeen en generiek van teneur zijn en niet echt toegesneden op maat van de kleine(re) ondernemingen. De Accuria-opleidingen spelen in op dat tekort, focussen heel specifiek op de geviseerde sector en hanteren bijzonder veel praktijkvoorbeelden”.

Uitdagingen

Dit alles belet evenwel niet dat Accuria met een aantal uitdagingen wordt geconfronteerd. In het middensegment gaan bouwbedrijven steeds vaker met buitenlandse onderaannemers werken die op zelfstandige basis werken. Als gevolg van de invoering van het eenheidsstatuut tekent zich ook een duidelijke verschuiving richting “white collar workers” (lees: vooral projectleiders, nvdr.) af. Kleine(re) bouwbedrijven (0-10 medewerkers) blijven vooralsnog met eigen personeel werken.

“Het aantal werknemers in loonverband in de Belgische bouwsector kalft inderdaad af. Vandaar dat Accuria zich gelukkig prijst ook de aanverwante sectoren te bedienen, waar de tewerkstelling zich stabiliseert. Onze raad van bestuur buigt zich momenteel over de toekomststrategie van Accuria en hoe de uitdagingen met succes aan te gaan. Die oefening moet medio dit jaar zijn afgerond,” besluit Els Rutten.