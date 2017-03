maandag 20 maart 2017

Nieuwe BMW 5 Series Touring beleeft wereldpremière in Genève

De nieuwe BMW 5 Series Touring beleeft momenteel zijn wereldpremière in Genève. Als in juni de verkoop van start gaat, zal het model beschikbaar zijn in vier motorvarianten van de jongste generatie. De wagen is toegerust met nieuwe rijhulpsystemen (crossing traffic-waarschuwing, priority-waarschuwing, lane change assistant, lane keeping assistant).

De nieuwe BMW 5 Series Touring heeft tevens BMW Connected-functionaliteit aan boord, die naadloos de brug slaat tussen het voertuig en de smartphone van de chauffeur.