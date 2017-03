vrijdag 24 maart 2017

Incubator Creatis opent deuren in Brussel Focus op jonge ondernemers in de culturele en creatieve sector

Met de steun van ING België en KissKissBankBank opende CREATIS in Brussel officieel zijn deuren. De incubator stelt zich tot doel de ontwikkeling van ondernemingen uit de culturele en creatieve sector te begeleiden en te versnellen. Als broedplaats voor culturele ondernemers staat CREATIS volledig in het teken van ondernemerschap en innovatie in alle cultuurdomeinen: media, audiovisueel, animatie, muziek, architectuur, Internet-cultuur, reclame, mode, beeldende kunsten, fotografie, culinaire kunsten, kunstberoepen, ontwerp, pers, radio, erfgoed, uitvoerende kunsten, publieke kunst, … De incubator is gevestigd in het ING Art Center aan het Koningsplein. Google en St’Art Invest sloten zich zopas als nieuwe partners bij het initiatief aan.