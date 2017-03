maandag 27 maart 2017

Vlaanderen bereidt zich voor op Industrie 4.0

Nieuwe technologieën en digitalisering zullen in de toekomst nog meer overheersend zijn in de industrie en leiden tot slimme productie, slimme diensten, slimme goederen en slimme logistiek. Industrie 4.0, zoals het heet, heeft een grote impact op onze ondernemingen, hun business-modellen en hun personeel. Om zich optimaal voor te bereiden en de bedrijven te ondersteunen, werkte de Vlaamse regering vijf concrete actielijnen uit.

Het gaat met name om kennisopbouw Industrie 4.0 en informatiedeling met bedrijven en brede publiek, onderzoek naar technische oplossingen, business-modellen en invloed op werk, ondersteuning ondernemingen bij toepassingen, bijwerken omgevingsfactoren, met een focus op skills en competenties en, ten slotte, koppeling met Europa en de wereld.

Industrie 4.0 is een industrie die maximaal gebruik maakt van nieuwe technologie, vooral op vlak van digitalisering. Het Internet verbindt alles met elkaar, waardoor het cruciaal wordt om grote hoeveelheden data snel te verwerken. Die connectiviteit en permanente uitwisseling van informatie laat toe om productie en diensten veel meer in interactie met de klanten te organiseren.

Uit een bevraging van PwC bij tweeduizend bedrijven in 26 landen, blijkt dat door de toenemende digitalisering een omzettoename van 2,9% per jaar en een vermindering van de kosten met 3,6% per jaar kan worden verwacht, dit gedurende de komende vijf jaar. Zelfs als maar de helft van deze verwachtingen effectief worden gerealiseerd, zal dit de industrieën ingrijpend veranderen.

Vlaanderen bereidt zich volop voor om als gespecialiseerde kennis- en maakeconomie een sterke positie in de nieuwe mondiale economie te kunnen innemen. Innovatie is daarbij een sleutelwoord. Vlaanderen streeft naar een koploperspositie in nieuwe productietechnologieën en concepten, zoals het Internet der Dingen (IoT), 3D-printing, artificiële intelligentie, robotica, nanotechnolgie en een circulaire economie.