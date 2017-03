woensdag 22 maart 2017

Vlaanderen trekt dotatie aan imec op tot 108 miljoen euro

Het nieuwe vijfjarige convenant tussen de Vlaamse regering en imec zet volop in op de lokale én internationale voortrekkersrol van het gereputeerde onderzoekscentrum. Concreet wordt de jaarlijkse dotatie van imec tot 108 miljoen euro opgetrokken. Enerzijds wordt er extra geïnvesteerd in imec’s lange termijnonderzoek zodat het zijn positie als ’s werelds belangrijkste onderzoekscentrum voor nano-elektronica en digitale technologie kan consolideren. Anderzijds wordt volop de kaart van Vlaanderen getrokken, met extra middelen om lokale innovatie te ondersteunen door Vlaamse partners bijvoorbeeld makkelijker toegang te verlenen tot imec-technologie en door te blijven investeren in professionele begeleiding voor high-tech ondernemers.

Dankzij de fusie tussen imec en iMinds in 2016 beschikt Vlaanderen over een innovatiecentrum van wereldklasse op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie. Imec trekt niet alleen getalenteerde wetenschappers van over de hele wereld aan, maar werkt ook erg nauw samen met toponderzoekers aan de vijf Vlaamse universiteiten. Zo legt imec, dag in dag uit, de basis voor een betere toekomst in domeinen zoals slimme gezondheidszorg, slimme steden, mobiliteit, energie en Industrie 4.0, met een innovatiecapaciteit die zich in meer dan 120 patentaanvragen per jaar vertaalt.

In het nieuwe convenant wordt het belang van het internationaal leiderschap volop erkend. Maar binnen de jaarlijkse dotatie van 108 miljoen euro worden ook extra middelen vrijgemaakt voor het ondersteunen van lokale innovatie.

Ook de voorbije jaren konden Vlaamse KMO’s al volop hun voordeel doen met de aanwezigheid van imec. Zo werden er al innovatieprojecten opgezet met meer dan vijfhonderd Vlaamse bedrijven. Ook de imec.icon-werking van het voormalige iMinds kan indrukwekkende cijfers voorleggen. Zo bleek uit een recente impactmeting dat elke euro die de overheid in het programma investeert, resulteert in elf euro omzetverhoging voor de bedrijven in kwestie en zes euro aan bedrijfsinvesteringen in extra arbeidsplaatsen.

Bovendien worden ook high-tech start-ups al jarenlang ondersteund. Getuige daarvan de 43 imec spin-offs en de meer dan 120 start-ups die reeds binnen het imec.istart-programma werden begeleid.