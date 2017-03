dinsdag 21 maart 2017

Prostor ruilt Geluwe voor Kortrijkse Evolis-park

Prostor B.V.B.A., zusterbedrijf van Brustor N.V. (Gullegem), heeft een terein van1,3 hectare aangekocht in bedrijvenpark Evolis (Kortrijk). Het bedrijf, gespecialiseerd in de productie van mid-end en high-end parasolsystemen voor de projectmarkt (65%) en het retail-segment (35%), investeert in het hele project zowat 2,5 à 3 miljoen euro. Vorig jaar was de KMO goed voor een omzet van pakweg 4 miljoen euro. De jongste jaren tekent Prostor jaarlijks zowat 20% groei op. Onder de merknaam BR-Systems begeeft Prostor zich thans, naast de productie van parasolsystemen, opnieuw op de markt van de fietsdragers voor vrijetijdsvoertuigen. De familie Brutsaert, drijvende kracht achter Brustor en Prostor, bouwde indertijd onder de merknaam Omnistor een internationale reputatie uit met de productie van luifels, bagagekoffers, ventilatoren, opstaptredes, fietsendragers, ... voor de vrijetijdssector. In 2001 verwierf Gimv N.V. de controle over Omnistor dat het naderhand naar het Zweedse Thule doorschoof. Thans begeeft Prostor zich terug op de markt van de fietsendragers, meer bepaald met een innovatief gamma dat heel specifiek de markt van de elektrische fietsen aanboort. Bedoeling is in een tijdsspanne van drie jaar een compleet gamma fietsendragers uit te bouwen. Het bedrijf zet resoluut in op een Europees marktaandeel van 15% binnen dit segment. Prostor hoopt in 2018 zijn activiteiten Evolis te kunnen opstarten. Meer info: 056/26.56.56 of http://www.prostor.be.

