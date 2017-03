Telenet Business brengt snelste coax Internet-product op de markt

Telenet Business lanceert per 1 april 2017 Corporate Fibernet 500/50 Mpbs met de hoogste download- en upload-snelheid voor de KMO-markt. Deze Internet-oplossing met inbegrepen backup-lijn is bij uitstek het snelste Telenet coax-product. Corporate Fibernet is overal beschikbaar in Telenet-gebied. ...