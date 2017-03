vrijdag 31 maart 2017

Entusia Antwerpse "Starter van het Jaar 2016"

Hans Versmissen is met zijn onderneming Entusia B.V.B.A. (Vosselaar) de "Starter van het Jaar 2016" van de provincie Antwerpen. Entusia produceert en verkoopt speciaal ontworpen ondergoed voor dames met ongewenst urineverlies. Het ondergoed wordt zowel in lingeriezaken als in apotheken verdeeld. Het ondergoed is beter voor het milieu dan inlegkruisjes, vermits uitwasbaar. Het werd bovendien anti-bacterieel behandeld waardoor geurtjes worden geneutraliseerd en de kans op infecties afneemt. Meer info: 0485/575.422 of http://www.entusia.be.