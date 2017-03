Osta verhuist in het eerste kwartaal van 2018 zijn Deerlijkse activiteiten naar Evolis Het nieuwe Osta-pand zal in eerste instantie 10.000 m² beslaan ‹ ›

maandag 27 maart 2017

Osta Carpets hevelt activiteiten van Deerlijk naar Evolis over Investering van 10 miljoen euro

Na Aluvision, Creaplan, Wever & Ducré, Jardinico, Kordekor en Prostor is Osta Carpets N.V. (Deerlijk) het zevende bedrijf dat, na het uitbreken van de financieel-economische crisis in 2009, aankondigt zich op Evolis in Harelbeke te zullen vestigen. Het textielvloerbedekkingsbedrijf investeert er 10 miljoen euro. De Europese marktleider in machinale wollen karpetten wil in het eerste kwartaal van 2018 zijn productie-activiteiten van Deerlijk naar Harelbeke overbrengen. Dan wordt ook een nieuwe activiteit opgestart, met name de productie van vlakgeweven producten in jacquard.