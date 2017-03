iBarge heeft de nieuwbouweenheid “Newford” aan zijn vloot toegevoegd ‹ ›

donderdag 30 maart 2017

iBarge verhoogt capaciteit met kwart Nieuwbouweenheid “Newford” vergt investering van 3,2 miljoen euro

Barge operator iBarge N.V. (Antwerpen), een 60/40 joint-venture tussen Van Moer Group en Olivier De Smedt, heeft de “Newford” gedoopt. Dat is de derde lichter die het bedrijf in eigendom neemt. Daarnaast is nog eens een charter-eenheid actief. Met de toevoeging van de “Newford” aan zijn vloot, verhoogt iBarge zijn totale transportcapaciteit met zowat een kwart. iBarge is momenteel actief in de Antwerpse haven en op de trajecten Antwerpen-Düsseldorf en Antwerpen-Vilvoorde.