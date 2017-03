donderdag 30 maart 2017

Auping bereidt leasing van bedden en matrassen voor

Auping, specialist in slaapcomfort, wil vanaf 2020 nog enkel 100% gerecycleerde producten maken en alle processen duurzaam hebben ingericht. Van volledig gerecycleerde bedden en matrassen tot de Auping-fabriek in het Nederlandse Deventer die energie oplevert in plaats van verbruikt. In de fabriek wordt overigens al volgens het cradle-to-cradle model gewerkt. In de nabije toekomst wil Auping een volgende stap zetten door meer te focussen op het gebruik in plaats van het bezit. Dat hoopt het onder meer te doen door leasing van bedden en matrassen te introduceren. Auping ging in 2010 van start met zijn recycle-filosofie. In 2012 lanceerde het bedrijf de Essential, een bed dat volledig uit hergebruikte materialen betaat. De productie van aluminium onderdelen werd bovendien vanuit Vietnam weer naar Nederland gehaald. Vanaf volgend jaar worden fabrikanten verplicht om oude matrassen terug te nemen en te recycleren. Auping hanteert al sinds 2011 het Aupin Take Back Systems, waarbij de oude matras bij levering van de nieuwe voor recyclage wordt meegenomen. Meer info: 03/325.13.47 of http://www.auping.com.