(Johan Vandercappellen, oprichter Quasydoc, en Toon Hutsebaut)

donderdag 30 maart 2017

Toon Hutsebaut stapt in kapitaal Quasydoc

Toon Hutsebaut, tot voor kort vennoot van het Halense Kaasbrik, stapt als mede-eigenaar in het kapitaal van Quasydoc (Hasselt), een specialist in Internet-software voor de voedingsindustrie. Quasydoc ontwikkelt allerlei voedingsgerelateerde Internet-oplossingen voor zowel de industrie als de grootkeukens. Gegroeid vanuit een software-pakket voor het beheer van kwaliteitssystemen in de voedingsindustrie, biedt Quasydoc nu een volledig geïntegreerde software-pakket aan voor zowel kwaliteits-, stock- als productiebeheer. Het bedrijf is ook eigenaar van Foodinformation, een on-line platform dat een jaar terug werd gelanceerd ter ondersteuning van het allergenenbeheer in de horeca. Ambitie van Quasidoc, dat momenteel twaalf medewerkers telt, is zijn omzet tegen 2020 te verdrievoudigen. Naast het ontwikkelen van nieuwe producten, die de steeds strenger wordende eisen in de voedingsindustrie ondersteunen, zal zowel nationaal als internationaal sterk worden ingezet op partnerships met lokale specialisten. Meer info: 0475/707.790 of http://www.quasydoc.eu.