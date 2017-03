(Centraal op de foto, winnaar Pieter Lesage)

donderdag 30 maart 2017

Pieter Lesage (Studio Dott) is "Antwerpse Jonge Ondenemer van het Jaar"

Pieter Lesage, zaakvoerder van Studio Dott B.V.B.A. (Antwerpen), is uitgeroepen tot "Antwerpse Jonge Ondernemer van het Jaar 2017". Hij haalde het van de andere genomineerden Ellen Kegels (LN Knits), Bruno Van Gils (Café Costume) en Bavo De Cock (ESAS). Lesage richtte in 2000 Studio Dott op tijdens zijn studies productontwikkeling in Antwerpen. Vandaag is Studio Dott een all-round design-bureau met kantoren in Antwerpen en Hongkong. Vooralsnog bevinden de kantoren van Studio Dott zich in de Antwerpse Klokstraat. Wegens de aanhoudende groei zal het bedrijf eerlang naar een andere locatie in de Bomgaardstraat uitwijken. Die dient momenteel nog te worden verbouwd. Meer info: 03/232.02.63 of http://www.studiodott.be.