woensdag 29 maart 2017

HuisRAAD Advocaten Limburgse "Starter van het Jaar"

Ondernemersorganisatie UNIZO Limburg heeft HuisRAAD Advocaten (Maaseik) uitgeroepen tot Limburgse "Starter van het Jaar". Het bureau van Sarah Geebelen en Nathalie Bruckers werkt in de eerste plaats met en voor mensen, in plaats van met en voor dossiers, zo luidt het. HuisRAAD Advocaten is gespecialiseerd in familierecht. Het verstrekt huisraad bij een geboorte, bij vragen of problemen tussen koppels, bij regelingen voor kinderen en bij het overdragen van de huisraad aan de volgende generatie. De jury bleek onder meer gecharmeerd door de aanpak van het jonge advocatenbureau. Zo worden vragen via Facebook beantwoord en wordt zowel tegen uurtarief als met pakketprijzen gewerkt. Meer info: 089/36.13.20 of https://www.huisraadadvocaten.be.