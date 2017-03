woensdag 29 maart 2017

Chocolatier Hannes Dheedene is West-Vlaamse "Starter van het Jaar"

Chocolaterie Hannes D'Heedene (Deerlijk) is door UNIZO verkozen tot West-Vlaamse "Starter van het Jaar". Hannes D'Heedene, jonge vader van een tweeling, startte zijn zaak samen met vader Luc in 2016. Na meer dan tien jaar ervaring bij verschillende chocolatiers te hebben opgedaan, achtte Hannes D'Heedene vorig jaar de tijd rijp voor een eigen atelier. Volgens de jury van de provinciale wedstrijd "Starter van het Jaar", springt het atelier er uit door zijn creativiteit in vorm en smaak. Meer info: 0495/12.14.87 of http://www.hdchocolate.be.