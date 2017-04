zondag 2 april 2017

Altice neemt on-line videoreclamespecialist Teads over

Het beursgenoteerde Altice N.V. verwerft de integrale controle over het Franse Teads, uitvinder van outstream-videoreclame en het grootste platform voor videoreclame ter wereld. Bij de intrede van Gimv N.V. (Antwerpen) herpositioneerde Teads zich door zich uitsluitend toe te leggen op videoreclame, onder meer via verschillende overnames. Sinds de instap van Gimv in 2011 steeg de omzet van het bedrijf van 15 miljoen USD in 2010 naar bijna 200 miljoen USD in 2016. Bovendien breidde Teads zich uit over de hele wereld, eerst in Europa en vervolgens in Latijns-Amerika en de Verenigde Staten. Vandaag is het bedrijf actief met 27 vestigingen in 21 landen met een team van ruim vijfhonderd medewerkers. Teads biedt innovatieve oplossingen voor outstream-videoreclame die afgestemd wordt op de kwalitatieve redactionele inhoud. Alle formaten worden naadloos geïntegreerd in zowel desktop- als mobiele toepassingen en beïnvloeden de gebruikerservaring niet. De specialist in reclametechnologie is zowel actief aan de vraagzijde (adverteerders) als aan de aanbodzijde (uitgevers) van de waardenketen. Bedoeling is de transactie medio 2017 af te ronden. Meer info: 03/290.21.00 of http://www.gimv.com.