zondag 2 april 2017

Start-up zet digitaal internactief leerplatform voor KBC op

Onsophic, Inc. (Foster City Californië), dat digitale en interactieve leeromgevingen ontwikkelt, zet via zijn Europees internationaal kantoor, Onsophic International B.V.B.A. (Hasselt), een samenwerking met KBC op na een overtuigende piloot in 2016 met ruim duizend medewerkers van de bankverzekeraar. De digitale en interactieve leeromgeving van Onsophic, lid van de Corda INCubator, kan met een flight-simulator worden vergeleken. De simulator verkleint de kloof tussen de leersituatie en de eigenlijke werksituatie aanzienlijk. Medewerkers kunnen op een beveiligd platform on-line leren en oefenen met nieuwe tools alsof ze in real life aan de slag zijn. Tijdens trainingen maar ook op de werkvloer verzamelt Onsophic deep learning-data. Dat resulteert in initiële inzichten en doorlopende prestatiemetingen. KBC bekijkt momenteel met Onsophic zelfs de mogelijkheid om de medewerkers ook na de leerfase tips te blijven geen over de informatie/kennis die hij het best opnieuw doorneemt en inoefent. Dat creëert een permanente leeromgeving op maat van de medewerker én een hogere effectiviteit van de leerinspanningen. Meer info: 0498/75.42.19 of https://www.onsophic.com.

+ VISUAL