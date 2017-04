maandag 3 april 2017

Coyote-app: performanter en internationaler

Coyote Systems Benelux N.V. (Waver), gespecialiseerd in multi-service rijhulpsystemen voor gevaren op de weg en flitscontroles, lanceert een nieuwe versie van zijn app in zeven Europese landen (België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Spanje, Italië en Polen). Naast een performantere navigatie- en routeherberekening ingeval van storingen op de weg, krijgt de applicatie een aantal bijkomende functionaliteiten aangemeten, met name een 3D-weergave van de kaart, "Lane Assist"-technologie, een snellere herberekening van de route, een meer accurate inschatting van de trajectduur in functie van de real-time verkeersomstandigheden, duidelijkere navigatie-instructies (zowel gesproken als natuurlijke begeleiding) alsook het sneller vinden van een bestemming. Om zijn navigatiemodus te optimaliseren, sloot Coyote een samenwerkingsakkoord met HERE, expert in internationale navgatie. De update is de eerste stap in de ontwikkeling van de Coyote-app en de uitbreiding van het merk op internationaal niveau. In de loop van de volgende maanden krijgt de app een nieuw design en een volledige POI-lijst. Ook zal de app de autobestuurder naar vrije parkeerplaatsen in de buurt van zijn bestemming leiden. Meer info: 010/81.28.07 of http://www.coyotesystems.be.

