dinsdag 28 maart 2017

Flanders Make investeert in nieuwe topinfrastructuur

Flanders Make, het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie, investeert 5 miljoen euro in nieuwe topinfrastructuur in Lommel. Het gaat met name om een hardware-in-the-loop platform voor energie-efficiënte aandrijvingen, een living lab voor onderzoek naar innovatieve verbindingstechnieken voor multi-materialen en een mobiel co-creatie- en demonstratielabo voor geavanceerde productietechnologieën en human-centered productiesystemen. De nieuwe infrastructuur zou tegen het jaareinde operationeel zijn.