(Sven en Karen Bruyland)

dinsdag 28 maart 2017

Medisch Labo Bruyland wijkt uit naar Beneluxpark

Medisch Labo Bruyland B.V.B.A. (Kortrijk) is in het Beneluxpark in de Groeningestad van start gegaan met de bouw van een nieuw, energieneutraal bedrijfspand over twee bouwlagen. Met het hele project is, exclusief de aanschaf van nieuwe labo-apparatuur, een investering van 5 miljoen euro gemoeid. Sinds 1997 staat de tweede generatie van het familiebedrijf aan het roer. Sven Bruyland behartigt de financieel-administratieve zaken, zus Karen de labo-activiteiten. Vader Julien Bruyland, apotheker-klinisch bioloog, richtte het bedrijf in 1977 op. Aanvankelijk in de Zwevegemstraat te Kortrijk, later werden de activiteiten overgeheveld naar respectievelijk de Sint-Sebastiaanslaan en de Meiweg, waar de huidige vestiging zich bevindt. In het Beneluxpark vindt het familaal bedrijf, dat inmiddels een zeventigtal medewerkers (56 FTE's) telt, straks zijn vierde onderkomen sinds zijn oprichting. Op zijn nieuwe locatie hoopt Medisch Labo Bruyland, het grootste in West-Vlaanderen, zijn pioniersrol in de labo-automatisatie verder te zetten. In het Beneluxpark kocht het labo een bedrijfsterrein van 11.542 m² aan, dat voor zowat 2.000 m² zal worden bebouwd. De site aan de Meiweg kampt met een gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden en parkeerproblemen. De toenemende vergrijzing van de bevolking laat bovendien vermoeden dat Medisch Labo Bruyland ook in de toekomst zal doorgroeien. Het labo heeft ook een vestiging in Ieper (prikdienst en ophaalpunt, alsook medische input). Het hoopt na Pinksteren 2018 zijn nieuwe accommodatie in het Beneluxpark in gebruik te kunnen nemen. Meer info: 056/22.68.82 of http://www.bruyland.be.

+ FOTO

