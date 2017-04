dinsdag 4 april 2017

PSP MultiSafepay diept aanwezigheid op Belgische markt uit

Payment service provider MultiSafepay (Amsterdam), specialist in on-line betalen, ontgint de Belgische markt verder. Het bedrijf lanceert daartoe een heel nieuwe website voor zijn Belgische klanten, die voortaan ook in het Frans beschikbaar is. Sinds april 2016 treedt MuliSafepay op als zelfstandig acquirer van Bancontact, waardoor het in staat is om de populaire Belgische betaalmethode zonder tussenkomst van anderen te levern. Meer info: 03/808.12.41 of http://www.multisafepay.com.