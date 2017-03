woensdag 29 maart 2017

Voka - Kamer van Koophandel Limburg lanceert CreativeXchange 2.0

Voka - Kamer van Koophandel Limburg heeft de aftrap gegeven van CreativeXchange 2.0, een intensief begeleidings- en ondersteuningstraject voor Limburgse ondernemers uit creatieve sectoren.

De provincie Limburg telt heel wat ondernemers (in spe) in verschillende creatieve sectoren: mode, productontwikkeling, interieurarchitectuur, web design, communicatie, …

Voka - Kamer van Koophandel Limburg wil de ondernemers in die sectoren beter ondersteunen in hun zoektocht naar de balans tussen creativiteit en ondernemerschap, met meer professionalisering tot gevolg. Daarom lanceerde het CreativeXchange 2.0. Dat bestaat uit twee trajecten van vier interactieve workshops onder de noemers “Bepaal je merk” en “Bescherm en lanceer je merk”, die de deelnemers losstaande of als geheel kunnen volgen.