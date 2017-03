woensdag 29 maart 2017

CLIA Europe telt 6,7 miljoen Europese cruise-passagiers in 2016

Cruise Line International Association (CLIA) telde vorig jaar 6.674.000 Europese passagiers die een cruise van gemiddeld acht nachten boekten. Dat was een toename met 3,4% ten opzichte van 2015. De groei kwam voornamelijk tot stand dankzij de Duitse en de Britse markten.

Zo nam het aantal Duitse cruise-passagiers met 11,3% tot een recordaantal van meer dan 2 miljoen toe. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland noteerden een stijging met 5,6% tot nagenoeg 1,9 miljoen cruise-gasten. Met een groei van de cruise-markt van 4,2% zette Spanje zijn herstel sinds de terugval van 2014 in.

Net als de vorige jaren, opteren vier Europese cruise-vaarders op vijf voor een Europese cruise. De helft kiest voor het Middellandse Zeegebied en de Altantische eilanden, 21% voor Noord-Europa en de Baltische Zee. In 2016 zetten 39 cruise-rederijen 123 schepen in Europa in.