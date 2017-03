woensdag 29 maart 2017

Extra spooraanbod vanuit Antwerpse haven op Rijn-Ruhr-Main regio

Spooroperator H&S Container Line start een extra wekelijkse rondrit op tussen de twee containerterminals aan het Deurganckdok van Antwerpen en het Duitse Andernach. H&S is al op deze route actief, maar zal de frequentie verhogen naar twee wekelijkse rondritten dankzij financiële ondersteuning van het Antwerpse Havenbedrijf. De steun aan H&S Container Line is een resultaat van de open projectoproep die het Havenbedrijf in oktober vorig jaar lanceerde en waarmee het op zoek ging naar projecten ter verbetering van de spoorconnectiviteit tussen Antwerpen en de Duitse regio’s Rijn-Ruhr en Rijn-Main.

Naast H&S Container Line dienden nog twee andere operatoren een project in. Niet alle projecten voldeden evenwel aan de voorwaarden voor financiële ondersteuning. Dat betekent echter niet dat deze projecten niet worden opgestart. Zo startte B Logistics dit jaar een nieuwe spoordienst op Ludwighafen op terwijl DB Cargo op Wanne Eickel en Mannheim van start ging.

De regio’s Rijn-Ruhr en Rijn-Main horen tot de meest geïndustrialiseerde en dus ook cargo-genererende gebieden in Duitsland. Antwerpen is voor beide regio’s de meest nabijgelegen haven en derhalve hun natuurlijke toegangspoort van en naar het hinterland. In 2015 werden 64 miljoen ton goederen vervoerd tussen Antwerpen en Duitsland. Hoewel het merendeel van de goederen vanuit de Rijn-regio via het water richting Antwerpen wordt vervoerd, gebeurt toch nog heel wat goederentransport over de weg.

Om intermodale operatoren aan te moedigen om een nieuwe spoor-shuttle te realiseren of een bestaande spoordienst te verbeteren, lanceerde het Havenbedrijf een open oproep. De projecten die door het Havenbedrijf werden geselecteerd, kunnen rekenen op een beperkt en de tijd gelimiteerde financiële ondersteuning.